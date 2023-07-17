Белгородским школьникам с 1 сентября предложат выбрать 1 из 5 моделей обучения

Для обучения будут использовать только нижние этажи школ, их укрепят мешками с песком. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В ходе еженедельного оперативного совещания правительства Белгородской области губернатору представили пять моделей организации учебного процесса для школьников региона на предстоящий учебный год. Модели разработало министерство образования региона совместно с муниципалитетами.

Подробнее о разработанных схемах обучения рассказал первый заместитель министра образования Белгородской области Андрей Мухартов.

Первый вариант, для 20-километровой зоны от границы, предполагает только дистанционное обучение. Во втором - предполагается обучение на удаленке и подвоз части детей в другие школы на очное обучение на безопасном расстоянии. В третьей модели предлагают сочетать очное обучение с дистанционным.

- Это распространенная модель. Она касается в основном школ, которые находятся в зоне свыше 20 км от границы. Предполагается использование только первых, вторых этажей для обучения. Часть классов занимается очно на базе школы, часть — на дистанте. Приоритет при очном формате мы отдаем учащимся начальных классов, у которых еще недостаточно сформированы навыки самообразования, а также выпускным 9-м и 11-м классам. В этих школах проводится укрепление подвальных помещений, оклейка окон, — подчеркнул Андрей Мухартов.

В четвертой модели оставляют очное обучение и подвоз части детей в другие школы. По пятой полностью очное обучение. Ее предлагают ввести в школах Новооскольского района.