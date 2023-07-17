В Белгороде для безнадзорных животных построят дополнительные вольеры

Фото: @v_v_demidov.

Мэр Белгорода Валентин Демидов проверил, как идут работы по оборудованию новых вольеров для бездомных собак на участке по отлову и содержанию безнадзорных животных на Коммунальной. Здесь появится 46 новых мест для животных.

По словам градоначальника, работы уже на финальной стадии. Помимо этого, рядом обустроят площадку для выгула собак площадью около 1500 квадратных метров. Ее планируют оснастить специальными конструкциями для тренировок. Сейчас власти города консультируются с кинологами.

- Места здесь катастрофически не хватало. К основной функции (отлов и содержание безнадзорных животных) добавилось второе важное направление – приют для животных. По договору с АНО «Лучик надежды» мы выделили организации отдельную площадь с вольерами и площадкой для выгула. Кроме того, приняли на временное содержание домашних питомцев из приграничья – Журавлевки и Шебекино, - рассказал Демидов.

Также, по совету волонтеров, в приюте не будут делать асфальтовое покрытие и рассмотрят альтернативные варианты.

- Пока есть возможность откорректировать работу. Уверен, в итоге создадим для питомцев и тех, кто за ними ухаживает, хорошие условия, - отметил мэр.