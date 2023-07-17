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НовостиОбщество17 июля 2023 15:12

Белгородец отсудил у бывшего работодателя почти 400 тысяч задолженности по зарплате

Для ускорения процесса пристав вынес постановление об обращении взыскания на расчетные счета должника-компании
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области суд взыскал с предприятия задолженность по зарплате в пользу бывшего сотрудника в размере более 393 тысяч рублей.

По материалам дела, житель Ракитянского района с апреля по октябрь 2021 года, без оформления трудовых отношений работал на предприятии в должности мастера по устройству водопровода. Стороны договорились о фиксированной зарплате. Однако работник за весь период ни разу не получил полагавшиеся ему деньги. Чтобы восстановить свои трудовые права, мужчина обратился с иском в суд.

Октябрьский районный суд Белгорода удовлетворил исковые требования работника и обязал предприятие выплатить долг по зарплате в сумме 363 637 руб., еще 30 тысяч в качестве компенсации морального вреда.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Белгородской области, на основании полученных из регистрирующих органов сведений Сотрудник органа принудительного исполнения вынес постановление об обращении взыскания на расчетные счета должника-компании. Долг по зарплате бывшему сотруднику в полном объеме списали со счета компании.