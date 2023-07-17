В Белгородской области за неделю за бытовое насилие привлекли к ответственности 174 человека

Фото: пресс-служба УМВД по Белгородской области.

В Белгородской области полицейские проводили рейд по предупреждению преступлений и правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. К этой категории относятся побои, угроза убийством, причинение телесных повреждений различной степени тяжести.

Далеко не все жертвы семейного насилия обращаются в полицию, отметили в пресс-службе УМВД региона. Поэтому правоохранители напоминают, что замалчивание бытовых конфликтов может привести к непоправимой трагедии.

Так, белгородские полицейские в ходе рейда «Быт» с 3 по 10 июля поставили на учет 85 жителей региона. Официальное предостережение получили 338 белгородцев, а 174 человека привлекли к административной ответственности за бытовое насилие. В общей сложности правоохранители возбудили 15 уголовных дел за побои и угрозы убийством.

Всего полиция проверила 2560 лиц. Особое внимание уделили семейными дебоширами, гражданами, освободившимися из мест лишения свободы, а также любителям спиртного.