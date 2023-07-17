18 июля в Белгородскую область придут грозы и 30-градусная жара. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам синоптиков, во вторник, 18 июля на территории Белгородской области ожидается переменная облачность. Ночь пройдет относительно спокойно - без существенных осадков, воздух прогреется от 13 до 18 градусов тепла. Ветер переменных направлений 3-8 м/с.

Днем жителей региона ждут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западной четверти 8-13 м/с, во время грозы порывы могут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха 25-30 градусов тепла.

В областном центре ночью 15-17 градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся до 27-29 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает: находясь дома во время грозы, отключите электроприборы, закройте окна. Если непогода застала вас на улице, постарайтесь держаться как можно дальше от линии электропередач, старых деревьев, рекламных щитов и неустойчивых конструкций.

Отдыхающим на водоемах следует помнить о правилах безопасности и не купаться во время сильного ветра, грозы или дождя.