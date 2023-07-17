Участники белгородской Летней ИТ-школы встретились PHP-разработчиком «ВКонтакте» Ильей Катковым

Фото: Министерство цифрового развития Белгородской области.

Выпускник Белгородского индустриального колледжа Илья Катков еще будучи студентом увлекся ИТ и учил детей программированию. Он рассказал участникам Летней ИТ-школы о том, как попал в ИТ и с чего начал свой путь, рассказал о студенческих проектах и конкурсах, в которых был победителем и призером, а также остановился на текущей работе.

Сейчас Илья работает в сервисе «Маркет ВКонтакте». Он занимается улучшением карточек товаров в Маркете, погружением в кодовую базу социальной сети, изучением процессов в полноценной кросс-функциональной команде и многими другими процессами.

Ребята подготовили вопросы спикеру, а самые интересные из них были отмечены подарками — книгами и фирменной продукцией.