В Белгороде за первое полугодие на 30% снизился уровень безработицы

Будущих специалистов технического профиля в Белгороде готовят по внедренной системе дуального и целевого обучения. Фото: "КП" Архив

Мэр Белгорода Валентин Демидов в ходе оперативного совещания правительства Белгородской области доложил губернатору об состоянии занятости населения областного центра. Так, по данным за 6 месяцев, уровень безработицы снизился на 30%.

На сегодняшний день в Белгороде численность работающих составляет 164,8 тысяч человек. На крупных и средних производствах задействовано 103 тысячи человек, в малом бизнесе и ИП – 51 и 10,8 тысяч человек соответственно.

- Анализ занятости населения подтверждает стабильную ситуацию на рынке труда города. По состоянию на 1 июля 2023 года уровень безработицы снизился на 30%. Коэффициент напряженности на рынке труда также уменьшился на 47%. На предприятиях было создано 216 новых рабочих мест преимущественно в сфере обрабатывающего производства и общественного питания, - доложил глава администрации Белгорода.

Демидов также добавил, что наибольший спрос соискателей сейчас наблюдается в сфере торговли, промышленности, строительстве и образовании. Будущих специалистов технического профиля в Белгороде готовят по внедренной системе дуального и целевого обучения.

Городские власти постоянно мониторят ситуацию на предприятиях, где работники находятся под риском высвобождения. Таким предприятиям предложены меры поддержки – организация переобучения сотрудников, временное трудоустройство, субсидирование затрат на заработную плату.