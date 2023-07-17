В санатории «Бригантина «Белогорье» определили победителей конкурса «Время 31-х»

Фото: @belregion_ru.

В прошедшие выходные в санатории «бригантина «Белогорье» в Крыму состоялся финал регионального конкурса социально значимых проектов «Время 31-х». Жюри выбрали лучших среди 21 работы.

Отметим, проект «Время 31-х» разработали белгородские школьники из числа победителей и финалистов конкурса «Большая перемена». Губернатор Вячеслав Гладков одобрил идею проведения регионального конкурса.

Два проекта по итогам конкурса получат по 1 млн рублей: «Время пешеходов» и «Информационный канал о предпринимательстве «БелРес». Первый предполагает внедрение систем освещения на пешеходных переходах. Второй проект направлен на популяризацию предпринимательской деятельности среди молодежи Белгородской области. Помимо этого, участники команд-победителей получают по 500 тысяч рублей на образовательные нужды.

Ребята с идеей организовать инклюзивную волонтерскую студию «Свой среди своих» для создания фильмов о людях с особенностями здоровья выиграли грант в размере 700 тысяч рублей.

Поддержку в размере 500 тысяч рублей получил историко-патриотический фестиваль «Лента времени». Участники планируют организовать на территории региона мероприятие, рассказывающее о самых ярких исторических событиях области.

Команда активистов-экологов с проектом «ЭкоБЕЛка» выиграла 300 тысяч рублей. Их цель – привить школьникам культуру правильной сортировки отходов.