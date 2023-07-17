На белгородском пляже в выходные утонул мужчина. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В воскресенье, 16 июля, из реки Северский Донец водолазы извлекли тело мужчины. Несчастный случай произошел в месте, оборудованном для купания.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Белгородской области, происшествие случилось на улице Речной. Специалисты устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Отметим, только в первую декаду июля на водоемах Белгородской области произошло четыре трагедии. Утонули мужчины при различных обстоятельствах в Чернянском, Прохоровском и Вейделевском районах, а также в Губкине.

Сотрудники МЧС регулярно напоминают белгородцам о правилах безопасности на воде. Особое внимание уделяется пребыванию детей у воды. Однако известно о 39 случаях, когда дети находились у водоемов без присмотра взрослых. В отношении родителей составили акты о правонарушении.