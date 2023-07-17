Губернатор поручил закончить выплаты шебекинцам до 1 августа

Глава региона подчеркнул, что средства начислят только тем, кто действительно пострадал. Фото: "КП" Архив

На еженедельном оперативном совещании регионального правительства губернатор Вячеслав Гладков поручил ускорить работу по выплатам жителям Шебекино и завершить все начисления до 1 августа. Это касается как жителей с пропиской, так и без нее.

Шебекинцев, которые прописаны за пределами муниципалитета будут тщательно проверять. Для подтверждения проживания необходимо предоставить бумаги либо о стоянии на учете в шебекинской поликлинике, либо об обучении детей в школе, либо справку с места работы в городе. Без этих документов компенсацию не выплатят.

Глава региона подчеркнул, что всем подряд деньги никто раздавать не будет, средства начислят только тем, кто действительно пострадал.

- Будет достаточно большое количество людей, которые будут неправомерно просить получение этих денег. Формулировка простая, нужно начинать с того, что по закону выплата не положена, потому что нет постоянной прописки. Это не мы придумали, это требования законодательства. У нас нет задачи раздавать всем деньги, наша задача – помочь тем, кто пострадал, – заявил губернатор.