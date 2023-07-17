В Белгородской области график работы школ будут согласовывать с силовиками

Гладков: Будем реализовывать те мероприятия, что приносят эффективность. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

О том, в каком режиме будут работать учреждения образования в приграничных территориях Белгородской области точно будет известно в августе. Региональные власти опубликуют список школ и детских садов с выбранным режимом работы.

На еженедельном совещании правительства области губернатору представили пять моделей обучения на предстоящий год, исходя из обсуждений с родителями и учителями. Так, уже сейчас известно, что в 20-километровой зоне будет только дистанционный формат. Далее предлагается смешанная форма – очное обучение по основным предметам и удаленка либо самообразование по второстепенным (музыка, технология, ИЗО, физкультура). Помимо этого, будет организован подвоз учеников в другие учебные заведения в безопасных районах.

Губернатор поручил к августу составить список школ и детских садов с выбранным режимом работы и мерами для их защищенности. Готовый список будет согласовываться с МЧС и силовиками.

- Давайте исходить из требований законодательства, которые у нас сейчас есть, и исходить из того опыта, который мы уже имеем. Будем реализовывать те мероприятия, что приносят эффективность, – заявил глава Белгородской области.