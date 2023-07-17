Белгородский «Салют» начал сезон-2023/24 с крупной победы над «Текстильщиком»

22 июля белгородцы сыграют в Таганроге с «Форте». Начало матча в 18:00. Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Накануне, 16 июля, в Белгороде местный «Салют» принимал ивановский «Текстильщик» в рамках 1-го тура первенства России во второй лиге. После нулевого первого тайма наши парни устроили из соперника настоящую отбивную после перерыва: с интервалом в 30 минут провели четыре голевые атаки. Хет-трик оформил вышедший на замену Артур Максимчук (47-я, 66-я, 77-я), один раз отличился Николай Бояркин (50-я). Две результативные передачи на счету Дениса Дегтева, по одной у Андрея Демченко и Олега Долголева. Итог – 4:0 в пользу «Салюта».

«Салют»: Кузьменко, Белобаев, Семейкин, Демченко (Криворучко, 85), Палажнов, Винников (Подзолков, 85), Бояркин (Бурюкин, 70), Филиппов (Долгалев, 27), Дегтярев, Галимзянов (Максимчук, 46), Дегтев.

Теперь 22 июля белгородцы сыграют в Таганроге с «Форте». Начало матча в 18:00.