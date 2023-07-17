Белгородских школьников и детсадовцев будут ежедневно учить безопасности Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В белгородских школах и детских садах ежедневно будут проводить «Уроки безопасности». Об этом рассказал министр образования региона Андрей Милехин на еженедельном оперативном совещании правительства.

Занятия по технике безопасности будут проводиться с учетом возраста детей. Для ребят с трех до пяти лет все будет проходить в игровой форме. Так, во время прогулок им будут прививать навыки быстрой и правильной эвакуации, безопасному поведению в детском саду.

Специальный дидактический материал, так называемый блокнот безопасности, подготовят для детей с пяти до семи лет. В нем будет прописан порядок действий при обстрелах, при оказании первой помощи.

Школьники с первого по 11 класс в начале учебного дня будут проходить инструктажи и тренинги, смотреть обучающие ролики каждый день по 15 минут. Ребятам расскажут, как вести себя при возникновении ЧС, как оказывать доврачебную помощь и что делать, если ребенок попал под атаку с воздуха или нашел взрывчатку. По такой же программе обучение будут проходить студенты СПО и вузов.

Помимо учебных материалов будут и практические занятия. Дети ежедневно будут тренировать навыки эвакуации.

- Вспомните, как нас учили начальной военной подготовке. Там же были нормативы. Вот и мне кажется, что мы должны сформировать их у ребенка. У него должны быть знания, что такое безопасное место и что значит опасное место, – отметил губернатор Вячеслав Гладков.