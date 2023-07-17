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НовостиПроисшествия17 июля 2023 8:54

Следком возбудил уголовное дело по факту теракта на Крымском мосту, где погибла белгородская семья

На месте происшествия работает следственная группа
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Следком возбудил уголовное дело по факту теракта на Крымском мосту, где погибла белгородская семья

Следком возбудил уголовное дело по факту теракта на Крымском мосту, где погибла белгородская семья

Фото: "КП" Архив

СУ СК России возбудило уголовное дело по факту повреждения Крымского моста в ночь с 16 на 17 июля. Преступление классифицируют как террористический акт.

По информации следствия, в результате теракта, совершенного спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций Крымского моста. Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина, ехавшие на легковом автомобиле по мосту, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Известно, что это семья из Нового Оскола Белгородской области. Состояние девочки врачи оценивают как средней степени тяжести. С ней работают медики и психолог.

В пресс-службе Следкома сообщили, что в рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Следствие устанавливает лиц из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастных к организации и исполнению преступления.