Следком возбудил уголовное дело по факту теракта на Крымском мосту, где погибла белгородская семья Фото: "КП" Архив

СУ СК России возбудило уголовное дело по факту повреждения Крымского моста в ночь с 16 на 17 июля. Преступление классифицируют как террористический акт.

По информации следствия, в результате теракта, совершенного спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций Крымского моста. Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина, ехавшие на легковом автомобиле по мосту, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Известно, что это семья из Нового Оскола Белгородской области. Состояние девочки врачи оценивают как средней степени тяжести. С ней работают медики и психолог.

В пресс-службе Следкома сообщили, что в рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Следствие устанавливает лиц из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастных к организации и исполнению преступления.