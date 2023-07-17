С пострадавшей на Крымском мосту белгородской девочкой работают медики и психолог. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Несовершеннолетняя девочка из Нового Оскола Белгородской области, которая пострадала во время теракта на Крымском мосту, сейчас находится в медучреждении Краснодарского края. С ней работают медики и психолог. Об этом сообщила Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Подростку окажут всю необходимую помощь, в том числе, если понадобится, и в федеральных медицинских учреждениях.

- Девочка из Белгородской области, пострадавшая во время чрезвычайного происшествия на Крымском мосту, доставлена в медицинское учреждение, с ней работают медики и психолог. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести, - написала Львова-Белова в соцсети.

Напомним, в результате ЧП на Крымском мосту погибла семейная пара из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь пострадала. Региональные власти уже связались с родными погибших. Будет организована помощь в транспортировке тел и организации похорон. Семье погибших региональные власти окажут материальную поддержку.