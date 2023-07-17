Родные погибших на Крымском мосту жителей Белгородской области получат выплаты. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Власти Белгородской области окажут материальную поддержку семье погибших на Крымском мосту жителей Нового Оскола. Об этом сегодня во время оперативного совещания регионального правительства сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Жду накладные по выплатам на двух погибших и девочку, которая получила, по предварительному заключению, ранение средней тяжести, - заявил глава региона.

Помимо этого, родным погибших помогут с транспортировкой тел и организацией похорон. Власти региона уже связались с семьей погибших.

Как сообщалось ранее, во время ЧП на Крымском мосту погибла семейная пара из Нового Оскола. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения средней степени тяжести. Сейчас она находится в одной из больниц в Краснодарском крае. Как только позволят врачи, девочку перевезут в Белгородскую область.