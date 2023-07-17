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НовостиОбщество17 июля 2023 7:54

Родные погибших на Крымском мосту жителей Белгородской области получат выплаты

Региональные власти окажут материальную помощь семье
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Родные погибших на Крымском мосту жителей Белгородской области получат выплаты.

Родные погибших на Крымском мосту жителей Белгородской области получат выплаты.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Власти Белгородской области окажут материальную поддержку семье погибших на Крымском мосту жителей Нового Оскола. Об этом сегодня во время оперативного совещания регионального правительства сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Жду накладные по выплатам на двух погибших и девочку, которая получила, по предварительному заключению, ранение средней тяжести, - заявил глава региона.

Помимо этого, родным погибших помогут с транспортировкой тел и организацией похорон. Власти региона уже связались с семьей погибших.

Как сообщалось ранее, во время ЧП на Крымском мосту погибла семейная пара из Нового Оскола. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения средней степени тяжести. Сейчас она находится в одной из больниц в Краснодарском крае. Как только позволят врачи, девочку перевезут в Белгородскую область.