Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июля 2023 7:40

Белгородский губернатор рассказал об изменении структуры правительства региона

Глава областного Минцифры покинул свой пост
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородский губернатор рассказал об изменении структуры правительства региона.

Белгородский губернатор рассказал об изменении структуры правительства региона.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Утро в правительстве Белгородской области началось с больших кадровых перестановок. Несколько чиновников сложили свои полномочия. Об этом стало известно в прямом эфире оперативного совещания.

Так, министр финансов Владимир Боровик отправился на пенсию. А министр цифрового развития и первый заместитель губернатора Евгений Мирошников покинул пост в связи с переходом на другую работу. Его должность займет Сергей Четвериков.

Министр по делам молодежи Татьяна Киреева теперь назначена вице-губернатором по молодежной политике. Она будет совмещать две должности.

Расширятся обязанности и у министра образования Андрея Милехина – он будет заместителем губернатора по здравоохранению, социальной защите, культуре, спорту, ЗАГС, охране объектов.