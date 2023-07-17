Белгородский губернатор рассказал об изменении структуры правительства региона. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Утро в правительстве Белгородской области началось с больших кадровых перестановок. Несколько чиновников сложили свои полномочия. Об этом стало известно в прямом эфире оперативного совещания.

Так, министр финансов Владимир Боровик отправился на пенсию. А министр цифрового развития и первый заместитель губернатора Евгений Мирошников покинул пост в связи с переходом на другую работу. Его должность займет Сергей Четвериков.

Министр по делам молодежи Татьяна Киреева теперь назначена вице-губернатором по молодежной политике. Она будет совмещать две должности.

Расширятся обязанности и у министра образования Андрея Милехина – он будет заместителем губернатора по здравоохранению, социальной защите, культуре, спорту, ЗАГС, охране объектов.