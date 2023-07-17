Кадровые перестановки: зам белгородского губернатора Боровик уходит на пенсию

Заместитель губернатора по финансам и бюджетной политике Владимир Боровик принял решение сложить свои полномочия и уйти на пенсию. О том, что чиновник покидает свой пост, губернатор Вячеслав Гладков сообщил сегодня в ходе еженедельного оперативного совещания правительства Белгородской области.

- Владимир Филиппович принял решение об уходе на заслуженный отдых. Это произойдет в ближайшее время, - сказа глава региона.

Отметим, 67-летний Владимир Боровик проработал на посту с 2010 года. Теперь должность министра финансов займет Наталья Шаралапова. Ранее она временно исполняла обязанности министра финансов и бюджетной политики, а также возглавляла управление государственного финансового контроля региона.