«Поезда здоровья» возобновят работу в Белгородской области с 18 июля. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Уже со вторника, 18 июля, белгородские «Поезда здоровья» начнут принимать пациентов в отдаленных селах региона. Первыми на маршруте смогут пройти различные обследования и получить консультации специалистов мобильных медицинских комплексов жители сел Нижние Пены Ракитянского района, Беловское Белгородского района, Клименки Вейделевского района и Городище Старооскольского городского округа.

- Знаю, что сельчане уже с нетерпением ждут, когда приедут врачи, для того чтобы пройти обследование. Но надеюсь, что это обследование покажет, что проблем со здоровьем нет, а если есть – мы постараемся быстро оказать всю необходимую помощь, - отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Напомним, что с 6 июня по поручению губернатора «Поезда здоровья» оказывали необходимую помощь жителям области, находящимся в пунктах временного размещения. За это время медики побывали в 16 ПВР, где обследовали и проконсультировали 1168 человек.