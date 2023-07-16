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НовостиОбщество16 июля 2023 9:46

В Белгородской области более ста многодетных матерей получили денежные выплаты в 2023 году

Их размер составил 50 тысяч рублей
Алексей СЕРГУНИН
Единовременная выплата производится с мая 2022 года женщинам, у которых с 1 января 2022 года родился (усыновлен) пятый и последующий ребенок.

Единовременная выплата производится с мая 2022 года женщинам, у которых с 1 января 2022 года родился (усыновлен) пятый и последующий ребенок.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Более ста женщин Белгородской области, в семьях которых родились пятые и последующие дети, в 2023 году получили денежные выплаты. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По решению властей им выплачивается по 50 тысяч рублей. Единовременная выплата производится с мая 2022 года женщинам, у которых с 1 января 2022 года родился (усыновлен) пятый и последующий ребенок. В 2022 году единовременные выплаты получили 192 семьи, с 1 января по 1 июля 2023 года мера поддержки назначена уже 112 получателям.