В Белгородской области более ста многодетных матерей получили денежные выплаты в 2023 году

Единовременная выплата производится с мая 2022 года женщинам, у которых с 1 января 2022 года родился (усыновлен) пятый и последующий ребенок. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Более ста женщин Белгородской области, в семьях которых родились пятые и последующие дети, в 2023 году получили денежные выплаты. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По решению властей им выплачивается по 50 тысяч рублей. Единовременная выплата производится с мая 2022 года женщинам, у которых с 1 января 2022 года родился (усыновлен) пятый и последующий ребенок. В 2022 году единовременные выплаты получили 192 семьи, с 1 января по 1 июля 2023 года мера поддержки назначена уже 112 получателям.