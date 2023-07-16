На белгородском пригородном маршруте № 202» заработала система оплаты проезда «вход/выход»

Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

С сегодняшнего дня, 16 июля, на пригородном маршруте № 202 «Спутник – микрорайон «Разумное-54» – микрорайон «Новая Заря» заработала система оплаты проезда «вход/выход». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

При первом прикладывании карты к валидатору на экране появляется надпись: «Проезд разрешен» и резервируется платеж, равный цене проезда от остановки посадки до конечной остановки маршрута. При валидации карты на выходе из автобуса регистрируется остановка высадки, сумма для списания корректируется в соответствии с тарифом и списывается с банковского счета.

Напомним, что если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута.