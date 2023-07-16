Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июля 2023 9:40

На белгородском пригородном маршруте № 202» заработала система оплаты проезда «вход/выход»

Теперь пассажирам нужно прикладывать карту к валидатору дважды
Алексей СЕРГУНИН
Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута.

Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

С сегодняшнего дня, 16 июля, на пригородном маршруте № 202 «Спутник – микрорайон «Разумное-54» – микрорайон «Новая Заря» заработала система оплаты проезда «вход/выход». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

При первом прикладывании карты к валидатору на экране появляется надпись: «Проезд разрешен» и резервируется платеж, равный цене проезда от остановки посадки до конечной остановки маршрута. При валидации карты на выходе из автобуса регистрируется остановка высадки, сумма для списания корректируется в соответствии с тарифом и списывается с банковского счета.

Напомним, что если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута.