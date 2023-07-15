В белгородскую «Армату» набирают вторую девичью смену. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Вчера в ходе вечернего прямого эфира белгородка спросила Вячеслава Гладкова, будет ли проводиться вторая смена для девочек на военно-исторических сборах «Арматы». Жительница региона написала, что про первую смену узнала поздно и не попала, а очень хотелось бы.

Губернатор ответил, что вторая девичья смена в «Армате» планируется.

- Сейчас формируется еще одна смена, собрали уже 40 девчонок, а общая численность необходима порядка 90-100 человек. Как только сформируем эту смену полностью, определим и дату ее проведения. Надеюсь, что вы получите такое же большое удовольствие, как и те девушки, кто там уже побывал — сам я не успел съездить, но видел несколько видеосюжетов. Девчонки, конечно, там зажигали, было очень весело, - рассказал Вячеслав Гладков.

Глава региона отметил, что для участия нужно обратиться в министерство по делам молодежи Белгородской области. Курирует вопрос Татьяна Киреева.