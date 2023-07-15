Белгородские предприятия подали заявки на 250 млн льготных кредитов. Фото: "КП" Архив

На прошлой неделе в Белгородскую область из федерального бюджета поступило 500 миллионов рублей на восстановление бизнеса, пострадавшего от обстрелов ВСУ. Деньги предприятиям будут поступать через Фонд развития промышленности.

- Уже заявок подано на сумму более 250 миллионов рублей. Надеюсь, что эти средства действительно будут востребованы и окажут большую помощь при восстановлении наших предприятий, - рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Ранее Минэкономразвития РФ выделило региону 800 миллионов рублей для восстановления белгородских предприятий. Уже сейчас 700 миллионов по заявкам розданы в соответствии с действующим законодательством.

Восстановительные работы идут своим чередом, постараюсь в ходе своих сообщений, объездов информировать, как идет восстановление рабочих мест в Шебекинском округе. Надеюсь, что со всеми проблемами, которые у нас есть, мы справимся, если работаем вместе - федеральный центр, область, муниципалитет и наши предприятия, а самое главное – наши люди, - подчеркнул глава региона.