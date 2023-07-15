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НовостиОбщество15 июля 2023 12:29

Белгородские предприятия подали заявки на 250 млн льготных кредитов

На восстановление бизнеса приграничья уже раздали 700 млн рублей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородские предприятия подали заявки на 250 млн льготных кредитов.

Белгородские предприятия подали заявки на 250 млн льготных кредитов.

Фото: "КП" Архив

На прошлой неделе в Белгородскую область из федерального бюджета поступило 500 миллионов рублей на восстановление бизнеса, пострадавшего от обстрелов ВСУ. Деньги предприятиям будут поступать через Фонд развития промышленности.

- Уже заявок подано на сумму более 250 миллионов рублей. Надеюсь, что эти средства действительно будут востребованы и окажут большую помощь при восстановлении наших предприятий, - рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Ранее Минэкономразвития РФ выделило региону 800 миллионов рублей для восстановления белгородских предприятий. Уже сейчас 700 миллионов по заявкам розданы в соответствии с действующим законодательством.

Восстановительные работы идут своим чередом, постараюсь в ходе своих сообщений, объездов информировать, как идет восстановление рабочих мест в Шебекинском округе. Надеюсь, что со всеми проблемами, которые у нас есть, мы справимся, если работаем вместе - федеральный центр, область, муниципалитет и наши предприятия, а самое главное – наши люди, - подчеркнул глава региона.