ВСУ обстреляли село в Белгородской области 15 июля. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня атаке со стороны Украины подверглось село Вязовое Краснояружского района. Снаряды упали возле сельскохозяйственного предприятия. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены забор и фасад сельскохозяйственного предприятия, - написал глава Белгородской области в телеграм-канале.

На месте происшествия находятся оперативные и аварийные службы. Специалисты устраняют последствия обстрела.