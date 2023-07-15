Девять населенных пунктов Белгородской области атаковали ВСУ 14 июля

Сегодня, 15 июля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам региона со стороны Украины за 14 июля.

В Белгородском районе по хутору Церковному, селам Устинке и Нехотеевке выпущены 15, пять и четыре артиллерийских снаряда соответственно. В селе Журавлевка противник сбросил с БПЛА два осколочных боеприпаса для гранатомета. В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляны села Новопетровка и Долгое - 12 и пять прилетов соответственно. В Шебекинском городском округе по селу Новой Таволжанке выпущены восемь минометных снарядов, по селу Середе – пять. На окраину села Богун-Городок Борисовского района прилетели три минометных снаряда.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, шесть муниципалитетов Белгородской области попали под обстрел ВСУ 13 июля.