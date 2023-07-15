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НовостиОбщество15 июля 2023 7:55

За шесть месяцев 2023 года в Белгородской области подарки получили 5 020 новорожденных

Их число увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Алексей СЕРГУНИН
Получить подарок можно в ЗАГСе и в МФЦ при регистрации рождения ребенка.

Получить подарок можно в ЗАГСе и в МФЦ при регистрации рождения ребенка.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В подарочный набор входит махровое полотенце, детский матрац (кокон), термоконтейнер под бутылочку, экосредство для мытья детской посуды, поильник, ночник, развивающий коврик и сумка для упаковки подарка. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Получить подарок можно в ЗАГСе, в МФЦ при регистрации рождения ребенка, проведении торжественных обрядов имянаречения, выписке из роддома или на общегородских или общерайонных мероприятиях.