За шесть месяцев 2023 года в Белгородской области подарки получили 5 020 новорожденных

Получить подарок можно в ЗАГСе и в МФЦ при регистрации рождения ребенка. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В подарочный набор входит махровое полотенце, детский матрац (кокон), термоконтейнер под бутылочку, экосредство для мытья детской посуды, поильник, ночник, развивающий коврик и сумка для упаковки подарка. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Получить подарок можно в ЗАГСе, в МФЦ при регистрации рождения ребенка, проведении торжественных обрядов имянаречения, выписке из роддома или на общегородских или общерайонных мероприятиях.