Стало известно о состоянии здоровья белгородцев, пострадавших во время взрыва машины

Министр здравоохранения региона Андрей Иконников сообщил о состоянии здоровья пострадавших накануне в результате взрыва в Белгороде. Двое взрослых и 3-летний доставлены в медицинские учреждения.

- В настоящее время угрозы жизни пострадавшим нет. У всех - осколочные ранения нижних конечностей. Состояние здоровья всех пострадавших медики оценивают как средняя степень тяжести, магистральные сосуды и кости не задеты.

По словам Андрея Александровича, до понедельника, 17 июля, пациенты будут проходить лечение в стационарных условиях. Затем в зависимости от их состояния, будет приниматься решение о стационарном или амбулаторном лечении.