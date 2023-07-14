Молодые ученые в Белгородской области реализуют мегапроекты в НОЦ для достижения технологического лидерства.

По всей стране создана сеть из научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня с первоклассными условиями для исследовательской работы, объединяющих разработчиков, производителей и заказчиков. Ученые из разных регионов объединяются для решения ключевых задач, благодаря чему НОЦ сегодня работают уже в 36 субъектах Российской Федерации, в том числе и в Белгородской области.

В рамках Десятилетия науки и технологий и под эгидой национального проекта «Наука и университеты» выделяются значительные средства на поддержку научных кадров и создание НОЦ. В условиях санкционного давления они оперативно переориентировали векторы развития, чтобы добиться успехов в области импортозамещения и обеспечить технологический суверенитет страны.

13 июля на Форуме будущих технологий «Вычисления и связь «Квантовый мир» обсудили возможности прорывных проектов отечественных ученых и их дальнейшее взаимодействие с иностранными коллегами.

Спикеры форума считают, что Россия должна в течение ближайших 10-15 лет выстроить свое технологическое пространство с объемом около одного миллиарда человек. Для этого нужны реальные партнерства с пространством доверия и без диктата. Директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников полагает, что «доверие – это ключевой элемент любой системы, а ядерные исследования и эксперименты невозможно провести в одиночку ни в одной стране».

На сессии было заявлено, что в России создана своя технологическая среда, которая интересна для партнеров и сотрудничества, но нужно всегда определять приоритеты, т.к. всем заниматься невозможно. С финансированием проблем нет. Надо создавать то, что конкурентоспособно и чем можно обмениваться. На повестке дня стоит организация научной среды, которая способна на прорывы.

Отметим, Форум будущих технологий – главная площадка для обсуждения трендов развития новых технологий в России. Оператором Форума является Фонд Росконгресс при поддержке Минцифры РФ и РАН.