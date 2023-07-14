В Белгороде возле «Спартака» появилась первая парковка формата «целуй и беги»

В областном центре появилась первая парковка в формате kiss&go (поцелуй и беги). Ее оборудовали напротив дворца спорта «Спартак». Информация о новом парковочном пространстве появилась в Telegram-канале «Электромир Максимова». Как отмечает автор поста, дальше все будет зависеть от культуры водителей.

Суть парковок такого формата заключается в том, что водители подъезжают к социальным объектам (как правило, родители приводят детей на занятия или секции), высаживают или забирают пассажира и сразу уезжают. Таким образом не задерживается трафик и не создаются заторы на парковках.

Отметим, такой формат парковок распространен в Европе. Водителям отводится две минуты на посадку/высадку пассажира и освобождение парковки возле учебных заведений или аэропортов.