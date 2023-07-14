Губернатор проверил ход капремонта школ и детских садов в Белгороде

В седьмой школе губернатор принял решение заменить подрядчика. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков проверил, как идут работы по капитальному ремонту в школах и детских садах в Белгороде. На нескольких объектах глава региона отметил риск срыва сроков. Теперь там ежедневно будет осуществляться контроль за ходом капремонта. В числе проблемных - в лицей №9, детский сад №23, СОШ №37 и №7. В седьмой школе губернатор принял решение заменить подрядчика.

- Самая тяжелая ситуация сейчас в 7-ой школе. Все сроки сорваны. Будем выставлять подрядчику финансовые претензии в судебном порядке. Если строительная организация не хочет или не умеет работать, то к государственным объектам ее и близко никто не подпустит, — подчеркнул Вячеслав Гладков.

В школах №45, №31 и №11 работы идут в графике. Причем, подход к капитальному ремонту на отдельных объектах может быть растиражирован на всю область – к примеру, в 45-й школе смогли сохранить мраморные полы.

- Нужно собрать директоров школ и заведующих детскими садами города. Проехать и посмотреть по всем объектам, которые мы капитально отремонтировали в Белгороде, чтобы педагогическое сообщество оценило качество и особенности ремонта, потому что на всех объектах есть большие отличия. Необходимо поделиться опытом, чтобы на следующем этапе капремонта образовательных учреждений у нас выросло качество. Все ошибки должны быть учтены, — поручил глава региона.