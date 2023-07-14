После взрыва автомобиля белгородский Следком возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Белгородские следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенное общеопасным способом.

Напомним, сегодня утром во дворе многоквартирного жилого дома на улице Железнодорожной в Белгороде в момент движения легкового автомобиля сдетонировало неустановленное взрывное устройство. По предварительным данным, оно находилось под днищем машины.

Из-за взрыва осколочные ранения получили три человека. Пострадал водитель транспортного средства 1987 года рождения и проходившие мимо 31-летняя женщина с трехлетним ребенком. С осколочными травмами различной степени тяжести пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения областного центра. Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии произошедшего бытовой конфликт.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области, на месте происшествия продолжает работать группа следователей и следователей-криминалистов регионального управления СК. В рамках расследования уголовного дела по изъятым на месте объектам и предметам назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, проводятся осмотры территории, допрашиваются свидетели и потерпевшие. Кроме того, следователи устанавливают лиц, причастных к совершению преступления, а также иных обстоятельств произошедшего.