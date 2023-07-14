Жительница Белгородской области отметила вековой юбилей

Фото: пресс-служба администрации Краснояружского района.

Сегодня поздравления со столетним юбилеем принимала долгожительница из Краснояружского района Пелагея Тимофеевна Ткаченко. Труженицу тыла и ветерана труда поздравили глава муниципалитета, представители поселковой администрации и местного совета ветеранов.

Пелагея Тимофеевна – старейшая жительница Краснояружского района. Она родилась в Красной Яруге в многодетной семье. О том, что пришлось пережить, пенсионерка вспоминает со слезами на глазах – как подростком пошла работать в колхоз, пахала на коровах и пасла телят. До сих пор пожилая женщина помнит, как в годы Великой Отечественной войны копала окопы, как скрывалась от вражеских самолетов и бомбежек, а еще помогала нашим солдатам. Во время немецко-фашисткой оккупации, рискуя жизнью, юная Поля прятала в своей косе записки с важными данными, которые тайком передавала советским бойцам.

В послевоенное время женщина работала на хлебозаводе, потом в колхозной столовой. Сама воспитывала и поднимала двух сыновей. Сейчас у именинницы четыре внука и два правнука.

В свои 100 лет пенсионерка активно следит за общественно-политическими новостями, любит петь народные песни.