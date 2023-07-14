Белгородские полицейские за сутки выявили 534 нарушения ПДД.

За прошедшие стуки в Белгородской области автоинспекторы выявили 534 нарушения Правил дорожного движения. Так, от управления отстранены 14 водителей, севших за руль подшофе. Четверо из них ранее уже были лишены прав.

Составлено 60 административных материалов по фактам непредоставления преимущества пешеходам. В отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 44 материала.

Также в пресс-службе УМВД региона сообщили, что 22 белгородских водителя привлечены к ответственности за несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. Было выявлено 7 правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения и 57 – за нарушение светопропускной способности автостекол.