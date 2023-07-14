Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 июля 2023 12:48

Белгородские полицейские за сутки выявили 534 нарушения ПДД

За несоблюдение правила перевозки несовершеннолетних составлено 22 материала
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородские полицейские за сутки выявили 534 нарушения ПДД.

Белгородские полицейские за сутки выявили 534 нарушения ПДД.

За прошедшие стуки в Белгородской области автоинспекторы выявили 534 нарушения Правил дорожного движения. Так, от управления отстранены 14 водителей, севших за руль подшофе. Четверо из них ранее уже были лишены прав.

Составлено 60 административных материалов по фактам непредоставления преимущества пешеходам. В отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 44 материала.

Также в пресс-службе УМВД региона сообщили, что 22 белгородских водителя привлечены к ответственности за несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. Было выявлено 7 правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения и 57 – за нарушение светопропускной способности автостекол.