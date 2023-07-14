Белгородские коммунальщики будут дежурить у неисправных ливневок во время непогоды. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Обещанное ухудшение погоды в Белгороде уже дало о себе знать, ливень в городе все усиливается. Напомним, по прогнозам синоптиков, сегодня и половину завтрашней ночи в регионе объявлено штормовое предупреждение – сильные ливни с грозами и порывы ветра до 23 метров в секунду.

Белгородские коммунальщики просят жителей города не паниковать и напоминают, что ливневые коммуникации не несут за собой функцию мгновенного спуска воды. При обильных осадках, вода будет уходить с дорог постепенно, в течении 15-30 минут с момента окончания дождя.

Также специалисты сообщили, что на случай затопления участков города, где обустройство ливневых коммуникаций не предусмотрено или они неисправны, дежурят бригады с машинами для откачки воды.

Обратиться в диспетчерскую службу Белгорблагоустройства можно по номеру 8(4722)27-02-91.