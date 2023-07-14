На остановке «Родина» в Белгороде начали ремонт со стороны университета

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Подрядчик приступил к ремонту остановочного комплекса на «Родине» на стороне БелГУ в Белгороде. Все работы планируют закончить к концу августа, сообщает пресс-служба мэрии города.

На новом остановочном комплексе установят скамейки, электронное табло с расписанием общественного транспорта. Также здесь появится пекарня и торговая точка с напитками и кондитерскими изделиями.

Рабочие уже становили ограждения на объекте. Реконструкция будет проходить поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для горожан. Место остановки автобусов и посадки пассажиров не изменится.

Помимо этого, здесь осенью смонтируют второй павильон для новой остановки пригородного транспорта. Сейчас на его месте - у входа в ремонтируемый подземный переход - оборудован строительный городок.