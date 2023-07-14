В Белгородской области до 2 августа продлили особый противопожарный режим. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области в связи с сухой и жаркой погодой, которая может способствовать возникновению в лесах высокой пожарной опасности, продлили особый противопожарный режим. Ограничения пока будут действовать до 2 августа. В дальнейшем решения будут приниматься по ситуации с погодными условиями.

За нарушение противопожарного законодательства предусмотрены штрафы. Для граждан сумма составит – от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – 60-90 тысяч рублей, для юридических лиц – от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

Пока действует противопожарный режим, ограничено пребывание граждан в лесах области и въезд в них транспортных средств, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров, проведение лесосечных работ и работ, связанных с применением открытого огня.