Белгородцам рассказали о правилах содержания домашних животных. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области ужесточили требования к содержанию домашних животных. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства. Оно вступило в силу с 11 июля 2023 года.

В частности, теперь запрещено содержать и кормить животных в лифтах, коридорах, лестницах, подвалах многоквартирных домов, на подземных парковках, спортивных и детских площадках. Кроме того, нельзя содержать питомцев на предприятиях: исключением может быть только специально оборудованное для этих целей место. На территориях садоводческих и огороднических товариществ, домов отдыха, санаториев содержание допускается только с соблюдением требований.

На личных участках собак можно держать, если они находятся на привязи или в специальном вольере. Либо можно обойтись без них, если участок огорожен. На воротах необходимо прикрепить предупреждающую табличку.

Выгуливать питомцев следует только в специально отведенных местах. Хозяева должны убирать за собакой, не приходить с нею в магазины или различного рода учреждения. Запрещено выгуливать собак в состоянии опьянения.

Домашних животных, которые будут гулять без хозяина, будут отлавливать и отправлять в приют. Позже владелец животного сможет по закону вернуть животное.

Помимо этого, хозяин обязан кормить питомца не реже одного раза в день. Требуется свободный доступ к питьевой воде и ежедневный выгул. Также запрещается эвтаназия, кроме случая, когда животное тяжело болеет и терпит мучения.