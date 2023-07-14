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НовостиПроисшествия14 июля 2023 9:55

Белгородские полицейские задержали бомжа, укравшего 30 тысяч из машины

Далеко уйти с деньгами злоумышленник не смог
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области полиция по горячим следам задержала подозреваемого в краже. К правоохранителям Прохоровского района обратился местный житель. Мужчина сообщил, что из его машины, припаркованной возле дома, пропали более 30 тысяч рублей.

По предварительным данным, неизвестный, проходя мимо дома пострадавшего, заметил не запертый автомобиль. Воспользовавшись случаем, он вытащил из лежавшего в салоне кошелька всю наличность.

Злоумышленнику не удалось далеко уйти. Полиция задержала преступника по горячим следам. Им оказался мужчина без определенного места жительства. Похищенные деньги изъяты.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.