Еще один пригородный маршрут в Белгороде переходит на новую систему оплаты Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На пригородном маршруте № 202 «Спутник – микрорайон «Разумное-54» – микрорайон «Новая Заря» в Белгородской агломерации заработает система оплаты проезда «вход/выход». Уже с 16 июля пассажирам нужно будет прикладывать карту к валидатору дважды – на входе в автобус и на выходе из него.

При валидации карты на выходе из автобуса регистрируется остановка высадки, сумма для списания корректируется в соответствии с тарифом и списывается с банковского счета. Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута.

На сегодняшний день система работает на 33 пригородных маршрутах.