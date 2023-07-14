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НовостиОбщество14 июля 2023 9:16

Еще один пригородный маршрут в Белгороде переходит на новую систему оплаты

С 16 июля по системе «вход/выход» пассажиры будут платить на автобусе №202
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Еще один пригородный маршрут в Белгороде переходит на новую систему оплаты

Еще один пригородный маршрут в Белгороде переходит на новую систему оплаты

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На пригородном маршруте № 202 «Спутник – микрорайон «Разумное-54» – микрорайон «Новая Заря» в Белгородской агломерации заработает система оплаты проезда «вход/выход». Уже с 16 июля пассажирам нужно будет прикладывать карту к валидатору дважды – на входе в автобус и на выходе из него.

При валидации карты на выходе из автобуса регистрируется остановка высадки, сумма для списания корректируется в соответствии с тарифом и списывается с банковского счета. Если при выходе не приложить карту во второй раз, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута.

На сегодняшний день система работает на 33 пригородных маршрутах.