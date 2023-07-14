Гладков: «Меняем подрядчика, который пытается нам сорвать 1 сентября»

В Белгороде заменили подрядчика, который сорвал сроки капитального ремонта школы №7. Вячеслав Гладков сообщил, что ситуация с подрядчиками довольно напряженная, были нарушены планы строительных работ. А это может сказаться на сдаче объекта к началу учебного года.

- Меняем подрядчика, который пытается нам сорвать 1 сентября. До ввода в эксплуатацию после капитального ремонта школы достаточно еще большой объем необходимо выполнить. Сейчас заходят два новых подрядчика, есть правовые и финансовые вопросы. Но я надеюсь, что мы их решим. Буду держать ситуацию на личном контроле, пока ситуация достаточно напряженная, но будем стараться, - заявил губернатор в утреннем обращении в соцсети.

По словам губернатора, в последнее время на объекте было не более 15-20 человек. Сорваны все сроки реализации работ на объекте.

- Будем выставлять подрядчику финансовые претензии в судебном порядке. Если строительная организация не хочет или не умеет работать, то к государственным объектам ее и близко никто не подпустит. Сейчас региональный Минстрой будет принимать все меры, чтобы как можно скорее возобновить работы и сдать объект в срок, - заявил Гладков.