В Белгородской области 284 бригады энергетиков готовятся к надвигающейся непогоде

Для электроснабжения социально значимых объектов в случае необходимости имеется 207 резервных источников электроснабжения.

14 и 15 июля на территории Белгородской области ожидается ухудшение погоды – сильный дождь, гроза, ветер с порывами до 20 м/с. Белгородские энергетики сохраняют особый режим работы.

К ликвидации последствий стихии готовы 284 бригады в составе 1189 энергетиков и 472 единицы спецтехники. Для электроснабжения социально значимых объектов в случае необходимости имеется 207 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 29,3 МВт.

В «Белгородэнерго» работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки на территории региона. Установлен особый контроль за работой энергообъектов.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а обратиться в энергокомпанию или МЧС.

Энергетики напоминают, что сообщить о нарушениях энергоснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).