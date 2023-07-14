В Белгороде на Преображенской изменят правила движения транспорта

Александр Лоскутов презентовал концепцию организации дорожного движения по улице Преображенская. фото: @beladm31.

Сегодня заместитель главы администрации Белгорода по ЖКХ Александр Лоскутов на совете общественности при областном Министерстве транспорта презентовал концепцию организации дорожного движения по улице Преображенская в областном центре.

Чиновник предложил ввести ряд поправок в ПДД на участке. Так, здесь планируют ограничить скоростной режим до 40 км/ч. Это позволит снизить тяжелые последствия при ДТП, а также уменьшит уровень шума и загрязнения.

Также предлагается организовать выделенную полосу для движения общественного транспорта, две полосы для движения иного транспорта.

Помимо этого, в планах обустройство велодорожки протяженностью 1,5 км, реконструкция старых светофоров и строительство новых, обустройство дополнительных пешеходных переходов и новой остановки общественного транспорта.

Власти также предлагают расширить парковочное пространство на участке. Пока все предложения обсуждаются, окончательное решение не принято.