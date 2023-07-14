Белгородцев предупреждают о штормовом ветре и сильных ливнях 14 и 15 июля. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Пока на улице тепло и солнечно, однако, по данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уже после обеда непогода даст о себе знать. Днем 14 июля и ночью 15 июля по Белгородской области ожидаются сильные дожди с грозами, вечером 14 июля и в первой половине ночи 15 июля местами ливни с градом и усилением ветра до 15-20 м/с. В отдельных районах порывы ветра могут достигать 23 м/с.

Белгородские спасатели напоминают, что при сильном ветре лучше воздержаться от прогулок, особое внимание уделить детям. А если все же стихия застала вас на улице, лучше укрыться в подземных переходах или подъездах. Ни в коем случае нельзя прятаться за остановками, под деревьями или у стен домов, опасно стоять под ЛЭП.

Также рекомендуют убрать со двора или балкона лишние вещи, а авто поставьте в гараж, либо припаркуйте подальше от деревьев или ветхих конструкций.

Во время грозы дома необходимо отключить электроприборы и закрыть все окна, по возможности зашторить их.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, звоните по телефону «112». Телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области 8(4722) 39-99-99.