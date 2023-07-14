Белгородец может сесть на два года за срубленные деревья

В июне этого года 44-летний житель Прохоровского района незаконно вырубил 21 осину. Происшествие случилось на территории урочища «Вязовое» в районе поселка Комсомольское. Причиненный ущерб составил больше 6 тысяч рублей.

В отношении жителя Белгородской области возбуждено уголовное дело за незаконную рубку не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, если эти деяния совершены в значительном размере. Максимальное наказание по статье – до двух лет лишения свободы. Кроме того, на злоумышленника могут наложить штраф, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.