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НовостиПроисшествия14 июля 2023 7:01

Белгородец может сесть на два года за срубленные деревья

В одном их урочищ мужчина срубил 21 осину
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В июне этого года 44-летний житель Прохоровского района незаконно вырубил 21 осину. Происшествие случилось на территории урочища «Вязовое» в районе поселка Комсомольское. Причиненный ущерб составил больше 6 тысяч рублей.

В отношении жителя Белгородской области возбуждено уголовное дело за незаконную рубку не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, если эти деяния совершены в значительном размере. Максимальное наказание по статье – до двух лет лишения свободы. Кроме того, на злоумышленника могут наложить штраф, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.