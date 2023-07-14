В Белгороде на месте камышитового завода появится мемориальный парк

Во время вечернего прямого эфира 13 июля белгородцы спросили губернатора о судьбе мемориального парка, который собирались обустроить на месте камышитового завода. Напомним, в годы Великой Отечественной войны 5 февраля 1942 года на месте камышитового завода в селе Михайловка немецкие оккупанты расстреляли и сожгли заживо около 1700 белгородцев, точное число жертв до сих пор неизвестно.

Вячеслав Гладков ответил, что обратился к собственнику территории, который пообещал за свой счет благоустроить площадку. Однако изначальный вариант не устроил главу региона и сейчас проект на доработке.

- Было подготовлено решение, которое при первом рассмотрении оказалось недостаточно правильным, сейчас идет его доработка. Делать плохо никто не будет, но пока что проектного решения нет, - сказал губернатор.

Гладков обещал в конце августа вместе с мэром Белгорода Валентином Демидовым публично доложить горожанам, какие есть предложения насчет нового мемориального парка. Людям покажут уже готовые эскизы будущего мемориала.