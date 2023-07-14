В Белгородской области начали выплаты шебекинцам без прописки. Фото: "КП" Архив

С сегодняшнего дня в Белгородской области начали производить выплаты жителям Шебекино, которые не были прописаны в муниципалитете. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении.

Органы местного самоуправления в Шебекинском округе перепроверяют достоверность всех данных, предоставленных на выплаты. К примеру, есть ли трудовые взаимоотношения, заключенные между организацией, расположенной на территории округа, и человеком, который подает заявление. Есть ли, например, у этого человека договор аренды на проживание в съемном жилье и другие моменты, которые могут быть обоснованием.

С сегодняшнего дня начинаем выплаты жителям Шебекинского округа, которым по закону не положены выплаты в 10 и 50 тысяч рублей, но исходя из сложной ситуации и моральной ответственности, мы постараемся выплаты осуществить за счет внебюджетных источников, - рассказал Вячеслав Гладков.