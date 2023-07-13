Два белгородских села обстреляли со стороны Украины 13 июля 2023

На месте работают оперативные службы. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 13 июля, в Белгородской области под обстрел ВСУ попали два населенных пункта. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

- В хуторе Валховский Белгородского района в результате двух прямых попаданий минометных снарядов сильно поврежден жилой дом: пробита кровля и выбиты окна. На месте работают оперативные службы.

Тем временем, в селе Сподарюшино Грайворонского округа после проведения подомового обхода обнаружены повреждения кровли и забора на территории одного частного жилого дома.