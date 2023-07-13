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НовостиПолитика13 июля 2023 16:01

Два белгородских села обстреляли со стороны Украины 13 июля 2023

Сильно поврежден жилой дом
Алексей СЕРГУНИН
На месте работают оперативные службы.

На месте работают оперативные службы.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 13 июля, в Белгородской области под обстрел ВСУ попали два населенных пункта. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

- В хуторе Валховский Белгородского района в результате двух прямых попаданий минометных снарядов сильно поврежден жилой дом: пробита кровля и выбиты окна. На месте работают оперативные службы.

Тем временем, в селе Сподарюшино Грайворонского округа после проведения подомового обхода обнаружены повреждения кровли и забора на территории одного частного жилого дома.