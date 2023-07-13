110 объектов, пострадавших от обстрелов ВСУ, восстанавливают в белгородском Шебекино

По словам Вячеслава Владимировича, все работы проходят в плановом режиме. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 13 июля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков побывал в Шебекино.

Он осмотрел дома, которые закреплены за Новооскольским и Алексеевским округами, Белгородом, Белгородским, Чернянским и Прохоровским районами.

- Главы и их замы на месте, доложили о ходе восстановления работ, сколько в плане, где идут работы, что с поставкой материалов, какое количество расписок уже на руках.

По словам Вячеслава Владимировича, все работы проходят в плановом режиме.

- На сегодняшний день 28 строительных организаций ведут работы на 110 объектах. Тепловой контур закрыт в 151 жилом доме и 13 МКД.