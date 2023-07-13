Вячеслав Гладков сообщил, что «Поезда здоровья» скоро вернутся на прежние маршруты

Белгородские «Поезда здоровья» завершили свою работу в пунктах временного размещения. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Белгородские «Поезда здоровья» завершили свою работу в пунктах временного размещения и уже скоро вернутся на привычные маршруты. Об этом в утреннем обращении рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Напомним, по решению главы региона с начала июня график работы «Поездов здоровья» был временно изменен. Мобильные комплексы перенаправили в пункты временного размещения по территории Белгородской области, где находились отселенные из-за регулярных обстрелов жители Шебекинского округа.

- Завершили работу в ПВР «Поезда здоровья». Более тысячи человек было обследовано, у 15 человек были определены признаки заболевания системы кровообращения, у 30 человек выявлены признаки онкологии. Все они сейчас проходят обследование. Надеюсь, что наши медики смогут оказать быструю своевременную помощь и жители пойдут на поправку, - сказал глава региона.

Всего в Белгородской области 4 передвижных медицинских комплекса на автомобильной базе. Они выезжают в отдаленные села и хутора региона, чтобы максимальное количество жителей смогли получить квалифицированную консультацию и полное обследование. По данным регионального Минздрава, с начала года «Поезда здоровья» посетили 54 удаленных населенных пункта, в которых различные обследования смогли пройти 11379 человек.

- После технического обслуживания «Поезда» выедут на регулярные маршруты. Этот проект оказался очень востребованным, в первую очередь, в удаленных сельских населенных пунктах, и знаю, что сельчане уже с нетерпением ждут, когда приедут врачи, для того, чтобы пройти обследование. Но надеюсь, что это обследование покажет, что проблем со здоровьем нет, а если есть – мы постараемся быстро оказать всю необходимую помощь, - подчеркнул Вячеслав Гладков.