В Белгородской области «КамАЗ» насмерть сбил женщину

При движении задним ходом водитель не убедился в безопасности выполняемого маневра и наехал на 54-летнюю женщину. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, сегодня около 14:00 в районе дома № 27 на ул. 1 Конной Армии 29-летний водитель, управляя «КамАЗом МК 455406», при движении задним ходом не убедился в безопасности выполняемого маневра и наехал на 54-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгороде столкнулись три иномарки с женщинами за рулем. К счастью, никто не пострадал.