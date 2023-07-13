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НовостиПроисшествия13 июля 2023 13:24

В Белгородской области «КамАЗ» насмерть сбил женщину

ДТП произошло в Старом Осколе
Алексей СЕРГУНИН
При движении задним ходом водитель не убедился в безопасности выполняемого маневра и наехал на 54-летнюю женщину.

При движении задним ходом водитель не убедился в безопасности выполняемого маневра и наехал на 54-летнюю женщину.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, сегодня около 14:00 в районе дома № 27 на ул. 1 Конной Армии 29-летний водитель, управляя «КамАЗом МК 455406», при движении задним ходом не убедился в безопасности выполняемого маневра и наехал на 54-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгороде столкнулись три иномарки с женщинами за рулем. К счастью, никто не пострадал.